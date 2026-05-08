Жителей Прикамья призвали не публиковать фото и видео с беспилотниками

Даже случайные кадры способны помочь определить местоположение объектов.

Власти Пермского края напомнили жителям о действующем запрете на съемку и распространение фото и видео, связанных с беспилотниками, их атаками и последствиями происшествий. В региональном Министерстве территориальной безопасности пояснили, что подобные материалы могут использоваться противником.

По словам представителей ведомства, даже случайные кадры способны помочь определить местоположение объектов. На фото и видео часто попадают здания, улицы и другие ориентиры, по которым можно установить точную локацию.

Также публикации могут раскрыть информацию о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Например, съемка пролета дрона или вспышек в небе позволяет понять, где и как сработали средства защиты.

Кроме того, в министерстве предупредили, что распространение подобных материалов способствует информационной атаке. Одни и те же кадры могут публиковаться повторно с разными подписями и локациями, вызывая тревогу и недоверие к официальной информации.

Жителей региона просят не снимать пролеты БПЛА, работу ПВО, места падения и последствия атак. Если человек стал свидетелем такого происшествия, ему рекомендуют сообщить об этом по номеру 112.

Власти также призвали не распространять подобные публикации в интернете, поскольку это может сыграть на руку противнику и усилить панику среди населения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше