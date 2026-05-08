В Калининграде создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря

Макет выполнен умельцами комбината в технике мозаики. Размер его 130 на 83 см. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов янтаря различных оттенков, каждый из которых обработан вручную. Вода сделана из тонированного голубого янтаря. Тут же можно рассмотреть латунные танки, самолеты и корабли обеих армий — всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни.