В Калининграде создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря

На сооружение объемной схемы ушло 24 килограмма камня.

Источник: Комсомольская правда

Мастера в Калининградской области изготовили из янтаря макет штурма Кёнигсберга советскими войсками в 1945 году. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, на создание схемы военной операций Великой Отечественной войны ушло 24 килограмма янтаря.

Макет выполнен умельцами комбината в технике мозаики. Размер его 130 на 83 см. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов янтаря различных оттенков, каждый из которых обработан вручную. Вода сделана из тонированного голубого янтаря. Тут же можно рассмотреть латунные танки, самолеты и корабли обеих армий — всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни.

Янтарный макет штурма Кёнигсберга станет частью экспозиции на смотровой площадке Приморского карьера. Впервые его покажут 9 мая на празднике, посвященном Дню Победы. Вход на площадку будет свободный для всех.

