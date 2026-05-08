В Комсомольске 69-летний гонщик-велосипедист устроил ДТП

За сутки произошли две аварии по вине водителей двухколёсного транспорта.

В Комсомольске-на-Амуре за один день произошли сразу две аварии с велосипедистами, сообщает городская Госавтоинспекция. В обоих случаях нарушения допустили сами водители двухколёсного транспорта.

Первое ДТП произошло на проспекте Ленина. Велосипедист не рассчитал манёвр и столкнулся с автомобилем. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Вторая история оказалась серьёзнее. Днём на объездной дороге в сторону Амурска под машину попал 69-летний водитель электровелосипеда.

По предварительным данным, мужчина ехал со стороны Хумминского шоссе к посёлку Новый Мир. Объезжая стоявший у края полосы транспорт, он начал перестраиваться, не убедившись, что дорога свободна. В этот момент рядом двигалась Honda CR-V, водитель которой уже не успел уйти от столкновения.

После удара пенсионер получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась.

В Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты остаются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила так же, как и автомобилисты.