В Комсомольске 69-летний гонщик-велосипедист устроил ДТП

В Комсомольске-на-Амуре за один день произошли сразу две аварии с велосипедистами, сообщает городская Госавтоинспекция. В обоих случаях нарушения допустили сами водители двухколёсного транспорта.
Первое ДТП произошло на проспекте Ленина. Велосипедист не рассчитал манёвр и столкнулся с автомобилем. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
Вторая история оказалась серьёзнее. Днём на объездной дороге в сторону Амурска под машину попал 69-летний водитель электровелосипеда.
По предварительным данным, мужчина ехал со стороны Хумминского шоссе к посёлку Новый Мир. Объезжая стоявший у края полосы транспорт, он начал перестраиваться, не убедившись, что дорога свободна. В этот момент рядом двигалась Honda CR-V, водитель которой уже не успел уйти от столкновения.
После удара пенсионер получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась.
В Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты остаются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила так же, как и автомобилисты.