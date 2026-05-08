Некоторые маршруты пассажирского транспорта изменятся в Минске 10 мая

Уточняется, что временные изменения в маршруты внесены с учетом праздничных мероприятий в День государственных флага, герба и гимна. В связи с их проведением планируется ограничение движения по проспекту Победителей (четная сторона) от пр. Машерова до улицы Орловской.
Так, автобусы на маршрутах № 1, 91 и 119С будут следовать по проспектам Победителей, Машерова, улицам Тимирязева, Орловской и снова по пр. Победителей, далее — по своим маршрутам в прямом направлении. Автобус № 119С будет выполнять остановочные пункты «Музей истории Великой Отечественной войны», «Саперов», «2-е кольцо» (по улице Орловской).
Автобусы № 29 и 69 проследуют по пр. Машерова, улицам Тимирязева, Леси Украинки, пр. Пушкина; № 44, 136 — по пр. Машерова, улицам Тимирязева, Орловской, пр. Победителей, далее все указанные автобусы поедут по своим маршрутам в прямом направлении.
В транспортном предприятии уточнили, что ряд автобусов не будет останавливаться возле завода холодильников.
«Для маршрутов № 1, 29, 44, 69, 91, 136 — без выполнения остановочного пункта “Минский завод холодильников”, — говорится в сообщении.
Маршрут автобуса № 73 будет пролегать по проспектам Победителей, Машерова, улице Тимирязева, далее — по своему маршруту.
Также сообщается, что движение транспорта указанных маршрутов в обратном направлении останется без изменений.
Троллейбус № 77 будет следовать по пр. Пушкина, ул. Орловской, пр. Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, Леси Украинки и пр. Пушкина, далее — по маршруту.
В «Минсктрансе» добавили, что изменения начнут действовать 10 мая ориентировочно с 9:30, при этом транспорт будет выполнять все промежуточные остановки. По окончании праздничных мероприятий движение восстановится по привычным маршрутам.
Кроме того, в воскресенье ориентировочно с 10:00 будет отменена остановка возле Дворца спорта для всех проходящих здесь маршрутов общественного транспорта.