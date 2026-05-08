«Рынок сейчас живет в режиме ожидания»

"Снижение ключевой ставки ЦБ формально делает ипотеку чуть дешевле, но реальный эффект для обычного заемщика минимальный: статистика по рынку говорит об "умеренном росте" спроса, а не о взрыве. И это вероятнее всего эффект низкой базы. Средние ставки по рыночным программам по-прежнему находятся в районе 16−19%. Уже в прошлом году примерно 40% сделок на первичке шли через рассрочки от застройщиков, и это тот самый "серый" сектор, где банк "не видит", а кошелек покупателя квартиры ощущает дополнительную финансовую нагрузку.