В России разработали первый быстрый тест микробиоты кишечника

Специалисты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали инновационный тест для быстрого анализа кишечной микробиоты. Новая технология, созданная в Научно-технологическом институте метаболического здоровья, основана на мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) и может стать доступной альтернативой дорогостоящему секвенированию, которое сегодня считается основным методом исследования микробиоты.
Разработка позволяет проводить количественную оценку состава микрофлоры толстого кишечника, включая различные таксоны бактерий, условно-патогенную флору и грибы рода Candida. Одним из ключевых преимуществ теста стала скорость. Результаты исследования можно получить уже в день обращения пациента, а стоимость диагностики будет значительно ниже существующих методов.
На данный момент анализ микробиоты методом секвенирования остается сложной и дорогой процедурой, требующей участия специалистов по биоинформатике. Новый подход, по мнению ученых, поможет расширить применение таких исследований в клинической практике.
Как отметил академик РАН, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин, внедрение теста поможет развитию персонализированной медицины. «В кишечнике огромное количество нервных и иммунных клеток. Изучение микробиоты и методов воздействия на нее открывают новые возможности для развития персонифицированной терапии», — рассказал он «Известиям».
