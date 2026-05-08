Режим ЧС ввели в границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону

Напомним, вчера вечером и сегодня ночью Ростовская область подверглась одному из самых масштабных налетов противника за последние месяцы. Беспилотники и ракеты сбивали над Ростовом-на-Дону, Батайском, Таганрогом и другими населенными пунктами региона. В Таганроге из-за воздушных атак в общеобразовательных учебных заведениях был введен режим свободного посещения.