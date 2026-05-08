Режим ЧС ввели в границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону

Режим ЧС введен в границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону, пострадавшего из-за ночных налетов беспилотников. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин. По его словам, такое решение принято по результатам утреннего заседания городского комитета по чрезвычайным ситуациям.
«Принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба. Будет организован обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан», — уточнил глава донской столицы.
По распоряжению властей города, коммунальные службы окажут помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи ресурсов, а также уберут прилегающую территорию. Подать заявление на выплату владельцы пострадавших домов также смогут в штабе, который организован в администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону.
Напомним, вчера вечером и сегодня ночью Ростовская область подверглась одному из самых масштабных налетов противника за последние месяцы. Беспилотники и ракеты сбивали над Ростовом-на-Дону, Батайском, Таганрогом и другими населенными пунктами региона. В Таганроге из-за воздушных атак в общеобразовательных учебных заведениях был введен режим свободного посещения.