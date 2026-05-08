Более 80 молодых сотрудников силовых структур приняли присягу у Мемориала Победы в Красноярске

В Красноярске на площади перед Мемориалом Победы состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур региона. Церемония началась с возложения цветов и выноса Знамени Главного управления МВД России по Красноярскому краю. С напутственными словами к новобранцам обратился губернатор Михаил Котюков. Вам есть на кого равняться: сегодня с вами в строю старшие товарищи, которые уже заслужили боевые награды. Это те, кому благодарны жители Красноярского края, —сказал Михаил Котюков. Присягу приняли более 80 человек. Среди них — сотрудники МВД, прокуратуры, Росгвардии, ГУФСИН, МЧС, Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, таможни и Сибирского юридического института МВД России. Во время церемонии также наградили отличившихся сотрудников правоохранительных органов. Михаил Котюков вручил медали «За отличие в охране общественного порядка» и благодарственные письма. Всего государственные, краевые и ведомственные награды получили 57 представителей различных служб. Напомним, что накануне глава Красноярска провел прием ветеранов Великой Отечественной войны.