«Связываются без предупреждения». ФСЗН Минтруда предупредил белорусов о внезапных звонках

ФСЗН Минтруда сказал, как белорусам реагировать на внезапные звонки.

Источник: Комсомольская правда

В Фонде социальной защиты населения Министерстве труда и социальной защиты сказали, что белорусам могут поступать внезапные звонки.

Так, в ФСЗН сказали, что белорусам могут поступать звонки от мошенников, которые представляются работниками фонда. Аферисты звонят с мобильных телефонов без предупреждения и пытаются выманить персональные данные потенциальных жертв.

— Сотрудники ФСЗН не запрашивают по телефону информацию, которая угрожает финансовой безопасности людей, — подчеркнули в пресс-службе.

В ФСЗН обратили внимание на то, что любой официальный запрос фондом проводится по установленному порядку — при личном обращении либо через портал электронных услуг. А официальные телефоны отделений ФСЗН — стационарные номера, опубликованные на сайте.

