Прокуратура добилась перерасчёта за отопление на 845 тысяч в Енисейске

Зимой в квартирах было до 13 градусов.

В Енисейске прокуратура добилась перерасчёта за отопление. Зимой в квартирах было до 13 градусов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Этой зимой жители Енисейского округа столкнулись с холодом в собственных квартирах. В морозы температура в некоторых помещениях падала ниже нормы, а в посёлке Подтесово — до 13 градусов тепла.

Прокуратура проверила ООО «Енисейтеплоком» и нашла нарушения: компания не соблюдала правила эксплуатации тепловых сетей и температурный график на подаче и обратке. В Подтесово к тому же сломалось колесо дымососа на одном из котлов — оборудование вышло из строя, появилась течь.

Холодно было не только в жилых домах, но и в детских садах и школе посёлка.

Прокурор внёс представление директору компании, а на сотрудников завели административные дела за нарушение нормативов по теплу (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ) и за нарушение правил эксплуатации теплосетей (ст. 9.11 КоАП РФ).

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили. А 1679 жителям округа пересчитали плату за коммуналку — сумма перерасчёта составила 845 тысяч рублей.

