В Воткинском районе Удмуртии обновят фасад Кукуевского Дома культуры

Сельский культурный центр в деревне Кукуи Воткинского района Удмуртской Республики продолжат обновлять в этом году. Работы в учреждении запланированы по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
Специалисты облицуют фасад здания 1985 года постройки и сделают отмостку — завершить этот этап должны летом. В прошлом году в центре обновили потолки и пол, привели в порядок сцену, фойе и танцевальный зал, а также модернизировали инженерные сети.
Каждый год ДК проводит более 250 культурно-массовых мероприятий для жителей деревни и всего района. Кроме того, там развивают туристический маршрут «За удмуртским колоритом», за пять лет его работы в деревне приняли 344 туристические группы. Только в 2025 году в Кукуях побывали более 10 тысяч гостей из разных регионов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.