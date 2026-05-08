В подмосковном городском округе Долгопрудный высадят около 45 тысяч цветов

Около 45 тысяч цветов высадят весной и летом этого года в городском округе Долгопрудный в Подмосковье, сообщил глава муниципалитета Олег Сотник. Работы проведут в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Приступили к весеннему оформлению города. Уже высаживаем первые 3,5 тысячи цветов. Но главный этап озеленения — летний. Планируем высадить еще более 41 тысячи цветов», — написал Олег Сотник в своем канале в мессенджере «Макс».
Он отметил, что к 9 Мая пространства у памятников Великой Отечественной войны и сквер Долгова будут украшены. Там высадят виолы, пении и бархатцы. Как ранее сообщали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в преддверии Дня Победы особое внимание уделяют подготовке памятных мест и мемориалов. Там высаживают цветочные композиции и облагораживают клумбы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.