Ежегодно в Смоленской области проходит акция "Парад для одного ветерана"

Мероприятия, организованные молодёжным центром -музеем имени адмирала Нахимова и «Волонтёрами Победы» при поддержке Правительства области состоялись на 12 площадках в Смоленске и Смоленском муниципальном округе.
Военнослужащие Смоленского территориального гарнизона, курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, юнармейцы прошли торжественным маршем перед ветеранами. Бойцы Росгвардии и 25-го отряда специального назначения «Меркурий» играли песни военных лет. Участники специальной военной операции также присоединились к акции и лично поздравили ветеранов с наступающим праздником.
Волонтёры вручили героическим землякам поздравительные открытки и помогали ветеранам с передвижением по улицам. Студенты Смоленского государственного института искусств исполнили вальс.
Ветераны пообщались с молодыми ребятами, для которых это бесценный урок истории. В глазах юных смолян читалось глубокое уважение и гордость за нашу страну и поколение победителей.
Содействие в организации акции и памятные подарки вручили ветеранам активисты «Бессмертного полка» Смоленской области, юнармейцы и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также в акции приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, УФССП, УФСИН, Следственного комитета, Прокуратуры, 144-й Ельнинской дивизии, 29-й железнодорожной бригады, Росприроднадзора, Торгово-промышленной палаты Смоленской области. Представители военной полиции и военной автомобильной инспекции обеспечили безопасное проведение мероприятия.