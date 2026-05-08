МИД Латвии выразил протест РФ из-за украинских беспилотников над республикой

Временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина вызвали в МИД Латвии 7 мая, где ему выразили протест в связи с инцидентом с украинскими беспилотниками, замеченными над территорией республики.
В латвийском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что якобы никогда не давали согласия на использование своего воздушного пространства для ударов дронов по российской территории.
Накануне беспилотник разбился на нефтебазе в городе Резекне, повредив четыре резервуара. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, дроны были запущены с украинской стороны в направлении России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, в свою очередь, обвинила Россию в ответственности за падение украинских беспилотников на территории республики. Но никаких внятных доводов она не привела. По словам главы правительства, принадлежность дрона якобы не имеет значения.
Как писал KP.RU, ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что ВСУ могли запустить дроны в Московскую область в ночь на 3 мая из Латвии.