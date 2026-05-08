Накануне беспилотник разбился на нефтебазе в городе Резекне, повредив четыре резервуара. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, дроны были запущены с украинской стороны в направлении России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, в свою очередь, обвинила Россию в ответственности за падение украинских беспилотников на территории республики. Но никаких внятных доводов она не привела. По словам главы правительства, принадлежность дрона якобы не имеет значения.