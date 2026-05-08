Россиянам подсчитали летнюю нагрузку — пятидневка даст 65 рабочих дней

Россиян, работающих по графику пятидневной недели, летом 2026 года ждут 65 рабочих дней и 27 выходных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина. Эксперт уточнил, что по сравнению с летом 2025 года рабочих дней станет на два больше.
В прошлом году на летние месяцы приходилось 63 рабочих дня. Выходных было 29, включая один нерабочий праздничный день — 12 июня.
До конца 2026 года в календаре остается еще один нерабочий праздничный день. Он приходится на 4 ноября. Кроме того, выходной с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря. За счет этого в конце года у россиян появится дополнительный день отдыха.
Балынин подчеркнул, что само по себе изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней не скажется на оплате труда сотрудника, если он полностью отработал месяц. Зарплата за полный месяц сохраняется. При этом выплата рассчитывается исходя из фактически отработанных дней и пропорционально количеству рабочих дней в конкретном месяце.
По словам эксперта, общее число рабочих дней в 2026 году останется таким же, как и в 2025-м. За год их будет 247. Еще 118 дней придутся на выходные и праздничные дни.
Балынин также напомнил, что статья 112 Трудового кодекса РФ устанавливает 14 нерабочих праздничных дней. Восемь из них приходятся на период с 1 по 8 января.
Если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, его обычно переносят на следующий рабочий день после праздников. В 2026 году выходной с субботы 3 января был перенесен на пятницу 9 января.
После этого следовали суббота и воскресенье. Поэтому январские выходные оказались более длинными: они продлились 12 дней — с 31 декабря по 11 января.
Читайте также: Новогодние выходные могут сократить — инициативу озвучили в Совфеде.