Россиянам подсчитали летнюю нагрузку — пятидневка даст 65 рабочих дней

До конца 2026 года в календаре остается еще один нерабочий праздничный день. Он приходится на 4 ноября. Кроме того, выходной с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря. За счет этого в конце года у россиян появится дополнительный день отдыха.