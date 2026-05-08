Чимаев проверил соперника на прочность перед турниром UFS

В Ньюарке (штат Нью-Джерси) перед турниром UFC 328 произошёл инцидент между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Во время традиционной дуэли взглядов россиянин нанёс сопернику удар ногой, сообщила пресс-служба лиги.

Конфликту предшествовала пресс-конференция, состоявшаяся 7 мая. Бойцы обменивались резкими репликами, а когда встретились лицом к лицу, Чимаев нанёс удар. Участников потасовки пришлось разнимать.

32-летний Чимаев не знает поражений в смешанных единоборствах: на его счету 15 побед. 35-летний Стрикленд имеет 30 выигранных боёв и 7 проигранных.

Их очный поединок станет главным событием турнира и пройдёт в ночь на 10 мая по московскому времени.