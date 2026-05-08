Чимаев проверил соперника на прочность перед турниром UFS

В Ньюарке (штат Нью-Джерси) перед турниром UFC 328 произошёл инцидент между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Во время традиционной дуэли взглядов россиянин нанёс сопернику удар ногой, сообщила пресс-служба лиги.