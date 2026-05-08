В Волгограде формируют основание четырехполосного участка улицы Ангарская

Дорожники в Волгограда приступили к формированию корыта дорожного основания на реконструируемом участке улицы Ангарская в Дзержинском районе. К концу лета этого года подрядчику нужно успеть реконструировать более 1,5 км дороги, расширив его с двух до четырех полос. Работы ведутся от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов.