Прокуроры ЕАО поздравили ветеранов с Днём Победы

Прокуроры ЕАО поздравили ветеранов с Днём Победы.

Источник: Комсомольская правда

Работники органов прокуратуры области навестили и поздравили с наступающим праздником Победы труженицу тыла Лемещенко Марию Степановну, а также ветеранов категории «Дети войны» — Вереницу Анну Ивановну и Якушеву Нину Михайловну. Представители ведомства выразили ветеранам слова благодарности за вклад в Победу и пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурор Облученского района провёл встречу с Лемещенко Марией Степановной, которая поделилась воспоминаниями о трудных военных годах. Ветеранов Вереницу Анну Ивановну и Якушеву Нину Михайловну посетили прокурор Смидовичского района и его заместитель.

В рамках визита сотрудники прокуратуры проверили жилищные условия граждан, оценили организацию их социального и медицинского обслуживания. Также была оказана необходимая правовая помощь. По итогам встреч обращений от ветеранов не поступило.

