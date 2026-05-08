Нижегородские школьники смогли получить рабочие профессии без отрыва от учебы

За две недели сразу 94 старшеклассника из Нижнего Новгорода и Чкаловского городского округа сдали квалификационные экзамены в Центре «Моя первая профессия», созданного на базе Мининского университета. Здесь во время учебного года ребята осваивают самые востребованные рабочие специальности. В частности, 44 школьника изучили профессию чертежника-конструктора, 24 — лаборанта химического анализа. Еще 26 старшеклассников обучились работе на станках с программным управлением. Теорию ребята изучали в педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета и в базовых школах, а практику — освоили на площадках индустриальных партнеров. К примеру, для чертежников практика была организована Горьковским автозаводом, а для операторов программного управления — Чкаловским техникумом транспорта и информационных технологий.