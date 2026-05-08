В Перми отменили праздничный салют в честь Дня Победы

Праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Перми, сообщает «КП-Пермь».
Фейерверк планировали запустить с правого берега Камы, однако власти приняли решение отменить его в целях безопасности.
6 мая стало известно, что «Пермская пригородная компания» отменила ночной рейс электрички, которая должна была отвезти горожан домой после салюта.
7 мая главы территорий Пермского края начали писать в своих аккаунтах в соцсетях об отмене массовых мероприятий в День Победы 9 мая. Массовые празднования отменили в Соликамском и Ильинском округах, а также в Перми.
Напомним, акция «Бессмертный полк» в Прикамье пройдёт в онлайн-формате.
