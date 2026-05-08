Волгоград вновь на три дня переименовали в Сталинград

Накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» временно заменили на указатели «Сталинград». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Все эти дни Волгоград будет официально называться Сталинградом. А 10 мая дорожные службы вернут на место указатели с настоящим именем города.
В частности, знаки установили на федеральных трассах «Сызрань — Саратов — Волгоград», «Волгоград — Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий» и на других дорогах.
Переименование в Волгограде проводят девять раз в году: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов), 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны), 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).
Историческое название города, основанного в 1589 году, — Царицын. Под этим именем он просуществовал более трех веков, до 1925 года, когда большевики его переименовали в Сталинград. Имя лидера партии и главы государства Иосифа Сталина город носил 36 лет. В рамках борьбы с культом личности в 1961 году провели очередное переименование. С тех пор на карте появился Волгоград.