Ремонтника волгоградских мостов уличили в сбросе стройотходов на почву

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее в природоохранное ведомство поступил сигнал о сбросе стройотходов с грузового транспорта в Ворошиловском районе Волгограда. На место происшествия оперативно выехали инспекторы Росприроднадзора и представители филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области. В ходе обследования местности информация подтвердилась.