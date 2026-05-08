Из Прикамья в Китай отправили свыше 4 тысяч кубометров берёзового шпона

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года Пермский край поставил в Китай 4376 кубометров берёзового шпона. Объём экспорта почти не изменился по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда за рубеж было отправлено 4070 кубометров продукции.

30 апреля специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю провели карантинный фитосанитарный контроль крупной партии шпона объёмом 3496 кубометров, предназначенной для экспорта в Китай.

Перед отправкой вся продукция прошла лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Эксперты подтвердили, что в шпоне отсутствуют карантинные вредители и другие опасные организмы.