Красноярскому зрителю показали фильм о вкладе речников в Великую Победу

Ветераны труда, курсанты, юнармейцы и представители различных краевых предприятий собрались в национальном центре «Россия», чтобы увидеть художественно-документальную ленту «Красноярск. Тыловики». В нескольких сериях идет рассказ о том, как работники различных отраслей, в том числе речники Енисейского пароходства, в тылу ковали Великую Победу. В проекте «Красноярск. Тыловики» удалось объединить исторические архивы и художественный подход. Центральные персонажи — писатель-дедушка, автор книги о трудовых достижениях жителей Красноярска, и его внук. Они налаживают взаимопонимание с помощью создания совместного подкаста о героях тыла. Писателя сыграл популярный актер Владимир Стеклов, роли подростков исполнили Арсений Метцгер и Дарья Степанова. По завершении показа зрители задали вопросы актрисе Даше, режиссеру Владимиру Тарасову и историку-краеведу Константину Карпухину. Мы стремились через семейную историю рассказать историю Красноярска, наших бабушек и дедушек в такой захватывающей форме, которая будет понятна молодому зрителю, и при этом чтобы взрослые тоже могли посмотреть фильм вместе со своими детьми. Отдельная невероятная история — это подвиг речников. Мы хотели отдать дань уважения женщинам, которые заменили мужчин, ушедших на фронт, и передать это не только с горькой, но и с воодушевляющей стороны — ведь они преодолевали большие трудности, чтобы наступил мир. Наш проект — с известным актером в главной роли, с большой командой — не мог состояться без поддержки таких компаний, как «Норникель», РЖД, Сибирский институт развития креативных индустрий. Такой фильм требует вложений, и благодаря их поддержке удалось создать уникальный проект«, — поделился мнением режиссер Владимир Тарасов. Каждая из шести небольших серий фильма “Красноярск. Тыловики” посвящена отдельному подвигу тружеников тыла: здесь показаны железнодорожники и ученые, изыскатели, заводчане, строители и летчики. Благодаря поддержке “Норникеля” в одной из серий рассказывается о том, как речники Енисейского пароходства перевозили грузы по великой сибирской реке и тем самым обеспечивали снабжение объектов обороны. Свыше двух тысяч речников сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Подростков-курсантов привлекали на рабочие места взамен ушедших защищать страну мужчин, а тяжелые судоходные специальности начали осваивать женщины. Среди них — знаменитая Любовь Степанькова, ставшая единственной женщиной-механиком в истории Енисейского флота и первой такой специалисткой во всем Советском Союзе. Военные условия потребовали новых решений: специально для перевозки плотов из леса придумали новую технологию буксировки, предложенную новатором-судоводителем Михаилом Лиханским. Одновременно в условиях сурового Заполярья возводили и эксплуатировали Норильский комбинат, продукция которого служила важнейшей поддержкой оборонной промышленности. Речники Красноярского края обеспечивали доставку всех необходимых грузов по Енисею до Крайнего Севера. Всего за военный период флотилия Енисейского пароходства перевезла свыше 3 миллионов тонн стратегически важных грузов для фронта и предприятий оборонной отрасли. В войну не хватало всего — продовольствия, запчастей, оборудования, топлива. При этом у речников была важная задача в связи с особенностями Красноярского края, где на огромной площади возможно только водное сообщение. Даже мобилизация жителей с Севера на фронт производилась на судах Енисейского пароходства. С самого начала строительства Норильского комбината люди и материалы доставлялись на судах. Свою работу на флоте я начал в 1959 году на пароходе “Спартак” — именно на нем в 1935-м в Заполярье доставили первых рабочих для строительства комбината. В фильме ничего не приукрасили, даже было еще сложнее и тяжелее», — рассказал ветеран Енисейского речного пароходства, бывший капитан-наставник Владимир Рукосуев. По словам депутата краевого Законодательного Собрания Ирины Субочевой, у такого важного фильма обязательно должно быть продолжение. У нас еще много людей, о которых нужно рассказывать. Окунувшись даже на несколько минут в эти тяжелейшие перевозки грузов по очень непростой реке, понимаешь, как важно показывать нашу историю. Потому что у нас растут дети, есть семьи, которые работают на этих предприятиях. Мы живём сейчас в совсем других условиях, и когда ты хотя бы на секунду задумываешься, какой ценой этот труд давался, у тебя сразу улетучивается: «Я устал». Это уникальный проект, который хорошо будет смотреться детьми и подростками, он очень добрый и теплый, при этом каждая серия несет важную смысловую нагрузку«, — подчеркнула Ирина Субочева. Отметим, что всероссийский проект “Тыловики.РФ” стал победителем национальной премии “Герои большой страны” как лучший короткометражный фильм. Картины включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе и рекомендованы для показа в школах.