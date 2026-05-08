В состав Балтфлота принят носитель крылатых ракет, корабль «Буря»

В состав Военно-морского флота России (ВМФ) принят носитель крылатых ракет «Калибр-НК», малый ракетный корабль «Буря». Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Отмечается, что торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе добавили, что «Бурю» оснастили не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», средствами РЭБ, противодиверсионным оружием и другим оборудованием.
В марте этого года российский Военно-морской флот планово пополнился многоцелевыми атомными подводными лодками проекта «Ясень» и «Ясень-М». А в прошлом году состав Военно-морского флота России пополнился патрульным кораблем «Виктор Великий» и двумя малыми ракетными кораблями — «Ставрополь» и «Тайфун».