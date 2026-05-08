Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В состав Балтфлота принят носитель крылатых ракет, корабль «Буря»

В Балтийске торжественно ввели в строй Балтфлота корабль «Буря».

Источник: Комсомольская правда

В состав Военно-морского флота России (ВМФ) принят носитель крылатых ракет «Калибр-НК», малый ракетный корабль «Буря». Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Отмечается, что торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.

В пресс-службе добавили, что «Бурю» оснастили не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», средствами РЭБ, противодиверсионным оружием и другим оборудованием.

В марте этого года российский Военно-морской флот планово пополнился многоцелевыми атомными подводными лодками проекта «Ясень» и «Ясень-М». А в прошлом году состав Военно-морского флота России пополнился патрульным кораблем «Виктор Великий» и двумя малыми ракетными кораблями — «Ставрополь» и «Тайфун».