Красноярцам показали архивные фото военных лет

В Красноярске на набережной Енисея за сквером Энтузиастов открылась фотовыставка «Красноярск — Город трудовой доблести в лицах». Экспозицию посвятили пятилетию со дня присвоения краевой столице почётного звания.
В мэрии рассказали, что первыми посетителями выставки стали студенты и юнармейцы.
«Я не знал, что так тяжело давалась Победа. Например, у рабочих, которые порох делали, пыль в легких была, поэтому все болели “чахоткой”. А там совсем мальчишки были по 14 лет, я бы так не смог», — поделился впечатлениями Виталий Петров, студент Красноярского института водного транспорта.
Редкие снимки из архивов предприятий и Красноярского краеведческого музея рассказывают о подвиге сибиряков. У нас не было боёв, но тысячи горожан ушли воевать, а оставшиеся без сна и отдыха работали в тылу, приближая общую Победу.
В годы войны Красноярск стал одним из важнейших промышленных центров страны. К нам эвакуировали фабрики и заводы. На чёрно-белых снимках — не просто заводские цеха и станки, а измождённые лица женщин, стариков и подростков.
Красноярцы выпускали военную и гражданскую продукцию, помогая фронту. Свою лепту внесли Красмаш, Сибтяжмаш, Судостроительный и Комбайновый заводы, химкомбинат Енисей, Радиосвязь, Красцветмет, ЭВРЗ и другие.
«Предприятия прибывали эшелонами. Не успев оборудовать цеха, люди работали прямо на улице. Руки примерзали к стали. Работали по 16−18 часов в сутки, многие ночевали на предприятиях, чтобы выполнить норму», — рассказала Татьяна Ивлева, директор красноярского музея «Мемориал Победы».
Сибиряки делали авиабомбы, миномёты, гранаты, боеголовки для «Катюш». Зенитками Красмаша уничтожено 70% вражеских самолётов. Это на нашем Судостроительном заводе создали первую «летающую лодку» ЛЛ‑143 и выпустили морской разведчик Бе-4. Красноярские бронепоезда помогали фронту, наши комбайны «Красный коммунар» убирали хлеб.
Аффинажный завод («Красцветмет») построили с нуля за два военных года. Платина шла на взрывчатку и авиационную электронику, золотом расплачивались за оружие. В каких нечеловеческих условиях трудились красноярцы — подросткам рассказала представитель завода.
«Из-за едкого дыма люди не видели друг друга в двух шагах. Работали по щиколотку в растворах, на голову капала кислота, поэтому ходили с зелёными волосами, руки были в язвах. Это — цена Победы», — поделилась Светлана Плечкина, специалист управления информационной политики АО «Красцветмет».
Каждый кадр фотовыставки — это история тех, кто вынес войну на своих плечах, оставаясь в тылу.
«Мы признательны музеям предприятий, Красноярскому краеведческому музею, что они откликнулись и предоставили эти фотоснимки. Я приглашаю горожан прийти сюда с детьми, прикоснуться к истории трудового подвига сибиряков», — Светлана Скрипальщикова, заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики.
