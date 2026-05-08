Городские птицы атакуют россиян: Как спастись от носителей смертельных инфекций

Прогулка по парку может обернуться неожиданной атакой городских птиц, а царапина от когтя или укус способны привести к серьёзным последствиям, предупредил врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, если птица лишь задела крылом или слегка клюнула без повреждения кожи, паниковать не стоит. При поверхностной царапине достаточно обработать ранку антисептиком.

Источник: Life.ru

Совсем другое дело — глубокое ранение после сильного удара клювом или укуса. В этом случае нужно обратиться в травмпункт, где промоют рану и наложат асептическую повязку. Самая большая опасность в таком случае — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если последняя прививка от столбняка была сделана более десяти лет назад, потребуется противостолбнячная сыворотка и анатоксин.

«Инкубационный период, как правило, от одних суток до недели. Рекомендация одна: если была травматическая ситуация — быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», — заключил собеседник «Радио 1».

Ранее российских водителей предупредили о возможном штрафе за наезд на голубя. Сумма может достигать 600 рублей за одну птицу. Размер выплаты зависит от количества пострадавших особей.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.