Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mitsui и Mitsubishi отправятся в Россию в составе делегации Правительства Японии

Впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний приедут в Россию в составе правительственной бизнес-миссии 26−27 мая. Приедут в РФ представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi, сообщило агентство Kyodo (Киодо).

Источник: Life.ru

«В составе делегации будут такие крупнейшие компании Японии как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL)», — пишет агентство, ссылаясь на многочисленные правительственные источники. Также в миссии может принять участие Mitsubishi Corporation.

Организацию поездки делегации осуществляет министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Несмотря на опровержение, сделанное генеральным секретарём правительства Японии 3 апреля, информация о визите продолжала подтверждаться, особенно после недавнего визита японского депутата Мунэо Судзуки в Москву и его встречи с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки встретился с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым. Визит депутата в Москву продлится с 3 по 5 мая. Во время поездки Судзуки сравнил Россию с ёкодзуной — самым сильным борцом в японском национальном виде спорта сумо. Он высказал мнение, что Украине следует принимать во внимание реальное соотношение сил в текущем конфликте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.