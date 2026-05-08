Mitsui и Mitsubishi отправятся в Россию в составе делегации Правительства Японии

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки встретился с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым. Визит депутата в Москву продлится с 3 по 5 мая. Во время поездки Судзуки сравнил Россию с ёкодзуной — самым сильным борцом в японском национальном виде спорта сумо. Он высказал мнение, что Украине следует принимать во внимание реальное соотношение сил в текущем конфликте.