Слет для наставников Движения первых собрал 150 человек в Екатеринбурге

Окружной слет «Траектории развития» для наставников Движения первых из Уральского и Северо-Западного федеральных округов объединил 150 участников. Мероприятие состоялось в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Участие в слете приняли наставники первичных отделений и флагманских проектов, студенты, вожатые, родители, реализующие наставническую деятельность в Движении первых. Участники прошли тренинги по наставничеству, развитию сообществ, управлению групповой динамикой, публичным выступлениям и личному бренду. Также на слете состоялись мотивационные встречи с экспертами в области молодежной политики и вожатской деятельности.
«Выстраивать и развивать систему наставничества на региональном уровне важно, в том числе потому, что наставничество — это один из самых простых и эффективных способов помочь ребенку, подростку, молодому человеку стать не только активным и ответственным гражданином, но и профессионалом. И одна из важных миссий наставника — прививать любовь к своему делу, быть в меру требовательным, уметь направлять наставляемого», — отметил директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.
Слет завершился итоговой защитой, на которой участники представили готовые к внедрению решения и практики. Такой формат позволит сразу же применить полученные инструменты в работе региональных команд и реализации проектов Движения первых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.