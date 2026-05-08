Председатель Заксобрания края Алексей Додатко поздравил ветерана Великой Отечественной войны с предстоящим Днем Победы

В рамках Всероссийской акции «Подарок ветерану» партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы» депутаты всех уровней, партийцы и сторонники поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая.

Председатель Законодательного Собрания края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко вместе с партийцами местного отделения в Кировском районе Красноярска поздравили почетного гражданина города и ветерана Великой Отечественной войны Петра Антоновича Косьяненко. Парламентарий вручил подарок и пожелал долголетия фронтовику:

«Вы — большой молодец! Это так здорово, что у нас есть возможность лично выразить слова благодарности в вашем лице всему поколению, которое кровью и потом дало возможность сегодня жить в этой стране. Вы сделали то, что смогли, и даже больше. Счастья, здоровья! Мы вас очень уважаем. Сегодняшний праздник — искреннее желание сказать вам “спасибо” в преддверии Дня Победы. В этот период мы особенно чувствуем связь поколений», — отметил Алексей Додатко.

Курсанты Красноярского института водного транспорта и военного учебного центра им. Героя Российской Федерации генерала армии В. П. Дубынина устроили парад во дворе. Творческие номера показали студенты Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича и активисты молодежного центра «Новые имена». Ребята исполнили песни военных лет и сыграли на гармони.

«Партия “Единая Россия” ежегодно поздравляет ветеранов с памятными датами. День Победы — самый главный праздник нашей страны. В преддверии 9 Мая мы не можем остаться в стороне и спешим порадовать нашим вниманием и поздравлениями. В течение года мы встречаемся очень много раз с фронтовиками и тружениками тыла. Их осталось очень мало, и все, что мы можем сделать — уделить им внимание и заботу, пообщаться с ними. Желаем крепкого здоровья!», — отметила исполнительный секретарь местного отделения в Кировском районе Красноярска Вероника Шабалина.

Петр Антонович родился 15 июля 1922 года, а в 1941 году был призван в Красную армию. Служил ветеран в артиллерийских войсках на дальневосточном фронте до 1946 года, а демобилизовался в 1951 году.

Во время войны Петр Антонович был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией».

Отметим, «Единая Россия» в рамках празднования Дня Победы проводит традиционные акции — «Подарки ветерану», «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Сад памяти» и другие. Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».

