Анна Семенович рассказала, как встретить достойного мужчину

Актриса и фигуристка Анна Семенович заявила, что женщина должна развиваться, чтобы встретить достойного мужчину. Подобное притягивает подобное, считает она.
«Для того, чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать», — рассказала она в интервью РИА Новости.
По словам Семенович, инфантильная женщина, которая ничего не хочет от жизни, не дождётся настоящего мужчину. Он не придёт сам и не постучит в дверь, мы живем не в сказке.
Семенович официально не была замужем, у неё нет детей. Она состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером.
Читайте также: «До сих пор не сделал предложение»: Анна Семенович удивила заявлением о своей свадьбе".