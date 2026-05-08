101-летие отметил Василий Кучмеев из Выксы

101 год исполнился ветерану труда из Выксы Василию Кучмееву. Об этом сообщает министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области.
Василий Семенович родился в селе Голубино Белгородской области. В начале войны его отец ушел на фронт, мать осталась одна с тремя детьми. Вскоре в их село пришли немецкие войска. Многие жители региона в те годы были угнаны на работы в Германию или отправлены в концлагеря, откуда многие назад так и не вернулись.
Семью Василия Семеновича эта участь миновала, они остались на родной земле, но под фашистской оккупацией. Это были очень трудные времена. Василий, как самый старший из детей, взял на себя заботу о младших и работал в колхозе целыми днями.
После окончания войны, чтобы забыть о пережитом, он решил уехать как можно дальше. Его вторым родным городом стал далекий Якутск. Там он встретил свою вторую половинку, создал семью и воспитал вместе с супругой двоих детей. В 1980 году вышел на пенсию, а спустя год переехал со всей семьей на постоянное местожительство в Выксу.
Сейчас о ветеране заботится его внучка Яна. Также у него есть четверо внуков и пятеро правнуков.
