Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поздравил ветеранов

Леонид Иванович Голоднов родился в 1939 году в Ленинграде и пережил тяжелые дни блокады. В 1946 году он переехал в Пермь. Сначала он работал в проектно-конструкторском бюро, затем — в целлюлозно-бумажной промышленности. Леонид Иванович всегда участвовал в общественной жизни предприятия. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, он принимает активное участие в мероприятиях округа № 6 и всего города.