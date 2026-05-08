Хантавирус начал распространяться по миру: санитарные службы сразу нескольких стран начали срочное расследования

Санитарные службы сразу нескольких стран начали срочное отслеживание пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого уже подтверждены смертельные случаи заболевания смертельного хантавирусом. Об этом пишет Associated Press.
Как сообщается, хантавирус начал распространяться по всему миру. По данным ВОЗ, вирус распространился как минимум на четыре континента через пассажиров, покинувших судно еще до официального подтверждения инфекции.
На данный момент известно о трех погибших — супружеской паре из Нидерландов и гражданке ФРГ. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Особую обеспокоенность вызывает то, что выявленный андский штамм хантавируса способен передаваться от человека к человеку — это редкое свойство для подобных инфекций.
Расследование сосредоточено в Аргентине, где, предположительно, произошло заражение туристов во время наблюдения за птицами. Власти Южной Африки, Сингапура, Франции и Нидерландов уже изолировали контактировавших с пассажирами людей.
При этом ВОЗ считает риск глобальной эпидемии низким, однако предупреждает, что инкубационный период может длиться до восьми недель, что значительно осложняет контроль над распространением инфекции.
Накануне появилось сообщение, что власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса. Сообщалось, что разыскиваемые люди сошли с судна до завершения процедуры по установлению круга контактировавших с зараженными.