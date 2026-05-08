В Славске ищут нового подрядчика для благоустройства парка Гагарина. На работы выделили 195 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Ранее контракт на выполнение работ заключили с компанией «А-Строй» из Санкт-Петербурга. Однако в апреле договор расторгли, а организацию обязали оплатить штраф на сумму 200 тысяч рублей.
Городской парк имени Гагарина располагается на улице Советской. С проектом «Славский ключ» муниципалитет победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды. Подрядчику предстоит создать на территории несколько тематических зон для тихого отдыха, массовых мероприятий, спорта, прогулок. В парке появятся новые дорожки и тропинки, детские игровые комплексы, сцена, скамейки, арт-объекты, освещение. В зелёной зоне высадят деревья и кустарники.
В 2025 году проект благоустройства получил положительное заключение экспертизы. Согласно концепции, главный вход в парк будет рядом с церковью Иоанна Кронштадтского. За храмом предлагали построить сцену с трибунами для зрителей и большим навесом в виде кольца. Конструкции хотели обшить деревом и украсить силуэтами животных, которые обитают на территории Славского округа.
Вдоль улицы Советской планировали оставить участок под передвижной лунапарк. В глубине проектировали две детские зоны — для младшего и подросткового возраста. Там установят спортивные и игровые комплексы, канатные дороги, качели и интерактивные стенды о местной флоре и фауне. Вокруг сохранится лесопарковая и прогулочная зоны. Со стороны проезда Механизаторов также сделают гостевую парковку на 26 машин.
Рядом с церковью планировали организовать территорию для проведения ярмарок с деревянными павильонами. По дорожке с зелёной аркой, украшенной подсветкой и девичьим виноградом, можно будет пройти в западную часть, где обустроят экопарк «Наша земля». Там хотели сделать места отдыха с гамаками, «босоногую тропу» с разными типами покрытий, искусственный холм с дорожками и тематическими площадками, посвящёнными разным географическим точкам Земли.