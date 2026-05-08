Известная гадалка трижды изнасиловала бизнесмена во время ритуала в Таиланде

В Таиланде 32-летний бизнесмен обвинил известную гадалку в сексуальном насилии. Об этом пишет Bangkok Post. По словам пострадавшего, 2 мая мать привела его к целительнице, чтобы та избавила его от сильных головных болей. Женщина, которую называют «аджарн» и которая якобы общается с небом и адом, управляет большим комплексом для медитации. Среди ее последователей есть знаменитости.
Мужчину приняли только к вечеру. Гадалка заявила, что его кармический долг велик, и ему требуется особый сеанс. Мать попросили ждать снаружи. По словам жертвы, оставшись с ним наедине, целительница велела спустить штаны и заставила вступить с ней в интимную связь. Потом гадалка во время новых посещений ее салона еще два раза совершила насильственные действия против своего клиента, каждый раз меняя способы.
После сеанса головные боли у парня только усилились, пострадавший подумывал о самоубийстве. Он тайно записал происходящее на видео и обратился в полицию. Активисты призвали других возможных жертв этого же человека тоже подавать заявления в полицию.
