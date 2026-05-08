Выставка «Красноярск — Город трудовой доблести в лицах» открылась на набережной Енисея

Фотовыставка «Красноярск — Город трудовой доблести в лицах» открылась сегодня в краевом центре на набережной Енисея за сквером Энтузиастов. Экспозиция посвящена пятилетию с момента присвоения Красноярску почетного звания. В открытии выставки приняли участие студенты и юнармейцы. Сильное впечатление на молодых людей произвели условия, в которых работали их сверстники и совсем юные ребята в годы войны. Я не знал, что так тяжело давалась Победа. Например, у рабочих, которые порох делали, пыль в легких была, поэтому все болели «чахоткой». А там совсем мальчишки были по 14 лет, я бы так не смог, — признался студент Красноярского института водного транспорта Виталий Петров. Редкими снимками из своих архивов поделились красноярские предприятия и краеведческий музей. Фотографии наглядно свидетельствуют о подвиге жителей города, которые самоотверженно работали в тылу, приближая общую Победу. В годы войны в Красноярск массово эвакуировали заводы. Их запускали, что называется «с колес», зачастую даже не успев до конца взвести стены. Работать приходилось в мороз без отопления, в насквозь продуваемых цехах, практически на улице. Руки примерзали к стали. Работали по 16−18 часов в сутки, многие ночевали на предприятиях, чтобы выполнить норму, — рассказала директор красноярского музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева.​ Город стал одним из важнейших промышленных центров страны. На черно-белых снимках изможденные лица женщин, стариков и подростков, совершивших настоящий подвиг в тылу. Каждое фото — история трудового подвига красноярцев. 14-летние мальчишки делали гранаты. Женщины и старики трудились по 18 часов в день, чтобы дать фронту снаряды и мины. Свыше 30 тысяч человек работали почти без сна и отдыха — все ради Победы. В память об их героизме ровно пять лет назад Красноярску по решению президента страны было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Этому первому небольшому юбилею мы решили посвятить фотовыставку, — отметил глава Красноярска Сергей Верещагин. Сибтяжмаш, Судостроительный и Комбайновый заводы, химкомбинат Енисей, ЭВРЗ и другие выпускали необходимую для фронта продукцию: авиабомбы, минометы, гранаты, боеголовки. Красмаш наладил производство зениток, которыми было уничтожено 70% вражеских самолетов. На фронт из Красноярска отправлялись бронепоезда. Аффинажный завод («Красцветмет») был возведен всего за два военных года. Платина была необходима для производства взрывчатки и электронной начинки самолетов, золотом СССР расплачивался за оружие. Архивные документы рассказывают в каких условиях приходилось производить необходимую стране продукцию: люди работали по щиколотку в растворах, сверху на голову периодически капала кислота, руки были в язвах. Мы признательны музеям предприятий, Красноярскому краеведческому музею, что они откликнулись и предоставили эти фотоснимки. Я приглашаю горожан прийти сюда с детьми, прикоснуться к истории трудового подвига сибиряков, — отметила заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Светлана Скрипальщикова.