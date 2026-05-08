В Севастополе переселенцы с Украины устроили флешмоб ко Дню Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Переселенцы с Украины устроили патриотический флешмоб в Севастополе по случаю предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.
«В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб “В мае 45-го…” в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма», — сказал Бондаренко.
Памятная акция, отметил он, прошла на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея» в Севастополе. По его словам, собравшиеся, среди которых были и дети, развернули большой государственный флаг России, скандируя «спасибо», «помним» и «с Днем Победы».