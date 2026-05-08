На пять лет осудили мать, истязавшую четверых детей

На пять лет в колонию общего режима отправится многодетная мать из Дивеевского района Нижегородской области. Суд установил, что женщина девять лет истязала своих младших детей. Вплоть до того, что зашивала нанесённые ею раны обычными нитками. При этом себя мать позиционировала как глубоко верующего человека. Органы опеки в разных регионах России не раз обращали пристальное внимание на эту семью. Однако надолго оградить мать-истязательницу от детей удалось только сейчас. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Дефицит веса и вши.
Дивеевский межрайонный суд признал виновной местную жительницу в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ «Истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц» и статьи 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ.
Суд установил, что с 2014 по 2025 годы женщина систематически причиняла физические и психические страдания своим четверым несовершеннолетним детям. В том числе мать наносила им телесные повреждения, а потом, не обращаясь в медицинские учреждения, сама зашивала раны обычными нитками.
Также осуждённая специально создавала психотравмирующие ситуации, нарушая душевное равновесие детей. Причиной вспышек маминой агрессии было недовольство поведением детей в быту, — уточняла пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Женщина отправится в колонию общего режима на пять лет. В пользу каждого из четверых детей с неё также взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч руб. Приговор суда в законную силу не вступил.
Жуткая история жестокой многодетной матери наделала много шума. Выяснилось, что в Нижегородскую область она с детьми в декабре 2014 году переехала из Ивановской области из-за слишком пристального внимания органов опеки. В селе Большое Череватово Дивевского района ещё в 2000-м году женщина приобрела жилой дом, туда и заселились.
По словам местных жителей, мать создавала впечатление набожной, тихой женщины. Но часто уезжала якобы на заработки и оставляла детей дома одних. Видя такую ситуацию, в 2015 году местные органы опеки решили поместить ребят в реабилитационный центр. У детей был явный дефицит веса и вши.
На защиту матери тогда встали волонтёры и правозащитники. Они помогли привести дом в порядок, заупили продукты. Суд встал на сторону матери и вернул ей детей.
«Теперь всю жизнь у психологов».
Однако вскоре тот самый дом в Большом Череватово сгорел. Матери на момент пожара снова не было дома. Детей из огня спас сосед, который выбил окна. После этого семья в селе не жила. Скитались по знакомым.
В социальных сетях многодетная мать позиционировала себя как православного фитотеропевта. Обещала излечить и от простуды, и от онкологии. Также регулярно просила сочувствующих о материальной помощи. Якобы детей растит без отца. Паспорт она не хочет получать по религиозным соображениям, а значит, и устроиться на официальную работу или оформить пособия на детей не может. Из-за отсутствия документов дети не посещали школу и детский сад.
Выставляла в Сети мать и фото детей. Ребята не выглядели счастливыми, но и следов побоев на них видно не было.
С июня 2024 года дети находятся в реабилитационном центре. Что будет с ними дальше — неизвестно.
Нижегородцы в социальных сетях недоумевают, почему органы опеки как минимум с 2015 года не обращали внимания на странную семью: живут где попало, дети не посещают образовательные учреждения, мать нигде не работает.
«Неужели раньше нельзя было прекратить эти мучения? Теперь всю жизнь у психологов лечиться», — возмущается пользователь под ником Николай Д.
«Как же родная мать может так обращаться с детьми? Они же её не простят», — добавляет пользователь под ником Евгения А.
«Верю, что дети попадут в хорошую приёмную семью или, их заберёт кто-то из родственников», — надеется пользователь под ником Агина Ф.
