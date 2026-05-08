В США мать сделала татуировку 22-месячному сыну, потому что он якобы хотел ее

В США мать сделала татуировку 22-месячному сыну, потому что он якобы сам ее захотел. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел в штате Кентукки. Там 27-летнюю Брук Макдэниел задержали после жалобы о жестоком обращении с ребенком. Полицейские приехали к ней домой в городе Монтиселло и увидели у мальчика черную точку-татуировку на правом предплечье. Вокруг нее было покраснение.
По данным материалов дела, женщина сначала заявила, что делала татуировку себе на ноге. Но потом ребенок якобы подошел и случайно подставил руку под тату-машинку.
«Он хотел татуировку», —говорила Макдэниел свидетелям.
Полицейские также сообщили в соцслужбы о плачевных условиях в доме. Женщине предъявили обвинение в нападении четвертой степени, связанном с жестоким обращением с ребенком. Ее отправили в центр содержания округа Адер, залог назначили в размере 5 тысяч долларов.
Ранее в США полиция арестовала 28-летнюю Кейси Клаассен, которая почти две недели притворялась школьницей. Женщина ходила в старшую школу Нью-Йорка под именем 16-летней подростка, пока директор не нашел ее настоящий профиль в соцсетях. По версии полиции, Клаассен могла участвовать в схеме с получением социальных выплат. Ей предъявили обвинения в незаконном проникновении, выдаче себя за другое лицо и создании угрозы благополучию ребенка.