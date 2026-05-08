В США мать сделала татуировку 22-месячному сыну, потому что он якобы хотел ее

Ранее в США полиция арестовала 28-летнюю Кейси Клаассен, которая почти две недели притворялась школьницей. Женщина ходила в старшую школу Нью-Йорка под именем 16-летней подростка, пока директор не нашел ее настоящий профиль в соцсетях. По версии полиции, Клаассен могла участвовать в схеме с получением социальных выплат. Ей предъявили обвинения в незаконном проникновении, выдаче себя за другое лицо и создании угрозы благополучию ребенка.