В США мать сделала татуировку 22-месячному сыну, потому что он якобы хотел ее

Американку задержали после жалобы о жестоком обращении с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В США мать сделала татуировку 22-месячному сыну, потому что он якобы сам ее захотел. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Кентукки. Там 27-летнюю Брук Макдэниел задержали после жалобы о жестоком обращении с ребенком. Полицейские приехали к ней домой в городе Монтиселло и увидели у мальчика черную точку-татуировку на правом предплечье. Вокруг нее было покраснение.

По данным материалов дела, женщина сначала заявила, что делала татуировку себе на ноге. Но потом ребенок якобы подошел и случайно подставил руку под тату-машинку.

«Он хотел татуировку», —говорила Макдэниел свидетелям.

Полицейские также сообщили в соцслужбы о плачевных условиях в доме. Женщине предъявили обвинение в нападении четвертой степени, связанном с жестоким обращением с ребенком. Ее отправили в центр содержания округа Адер, залог назначили в размере 5 тысяч долларов.

Ранее в США полиция арестовала 28-летнюю Кейси Клаассен, которая почти две недели притворялась школьницей. Женщина ходила в старшую школу Нью-Йорка под именем 16-летней подростка, пока директор не нашел ее настоящий профиль в соцсетях. По версии полиции, Клаассен могла участвовать в схеме с получением социальных выплат. Ей предъявили обвинения в незаконном проникновении, выдаче себя за другое лицо и создании угрозы благополучию ребенка.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше