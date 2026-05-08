Штопала раны ниткой. На пять лет осудили мать, истязавшую четверых детей

На пять лет в колонию общего режима отправится многодетная мать из Дивеевского района Нижегородской области. Суд установил, что женщина девять лет истязала своих младших детей. Вплоть до того, что зашивала нанесённые ею раны обычными нитками. При этом себя мать позиционировала как глубоко верующего человека. Органы опеки в разных регионах России не раз обращали пристальное внимание на эту семью. Однако надолго оградить мать-истязательницу от детей удалось только сейчас. Подробности — в материале nn.aif.ru.