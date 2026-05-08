В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, пострадали дети

ВОРОНЕЖ, 8 мая — РИА Новости. «Ладу Калина» выбросило на остановку общественного транспорта в Воронеже после столкновения с другой легковушкой, пострадали двое 9-летних мальчиков, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло в четверг в 20.30 мск в Воронеже около дома № 20 по улице Корольковой.
«Водитель автомобиля “Лада Калина”, 39-летний местный житель… допустил столкновение с автомобилем “Фольксваген” … в попутном направлении. После столкновения автомобиль “Лада Калина” по инерции выкинуло на остановку общественного транспорта, где он совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, мальчиков в возрасте 9 лет», — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным правоохранителей, дети получили травмы, их доставили в медучреждение.