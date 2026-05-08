Как не потерять ребёнка на параде в честь Дня Победы 9 Мая 2026?

Важно правильно подготовиться до выхода из дома, а если малыш исчез в толпе, вовремя обратиться к полицейским.

Важно правильно подготовиться до выхода из дома, а если малыш исчез в толпе, вовремя обратиться к полицейским.

День Победы — один из любимейших праздников россиян.

9 мая 2026 многие семьи отправятся посмотреть на торжественное шествие вместе детьми. Как не потерять маленьких непосед в толпе, и что делать, если ребёнок всё-таки исчез из поля зрения?

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, в день мероприятия перед выходом из дома необходимо тщательно подготовиться.

Поговорите с ребёнком о мерах безопасности, объяснив, что если он потеряется, ему нужно стоять на месте и никуда не убегать. С детьми постарше можно условиться об определённом месте встречи, где он должен ждать вас.

Положите в карман малыша записку с вашими номерами телефонов (или закрепите на одежде бейджик с надписью «Мама, № телефона; папа, № телефона»).

Оденьте чадо в яркие одежду и головной убор и/или дайте ему с собой аксессуары броских цветов (например, красочный рюкзак).

Сфотографируйте малыша перед выходом из дома — в случае, если ребёнок потеряется, найти его будет проще, показав фото сотрудникам полиции и прохожим.

Находясь в людном месте, всегда держите детей за руки.

Что делать, если ребёнок потерялся?

Если ребёнок исчез в толпе, немедленно подойдите к любому ближайшему сотруднику полиции: чем быстрее вы обратитесь к правоохранителям, тем больше шансов найти малыша в ближайшее время.

Напомним, ранее красноярцам рассказали, что нельзя приносить с собой на мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 Мая 2026.