Отопительный сезон в Перми завершится 8 мая

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о завершении отопительного сезона в Перми с 8 мая. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. «Ресурсоснабжающие организации постепенно переведут на летний режим объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты. После этого начнутся гидравлические испытания тепловых сетей — проверка на плотность и прочность. Это необходимо для своевременного выявления и устранения дефектов перед следующим зимним сезоном», — написал он.