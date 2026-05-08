Отопительный сезон в Перми завершится 8 мая

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о завершении отопительного сезона в Перми с 8 мая. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. «Ресурсоснабжающие организации постепенно переведут на летний режим объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты. После этого начнутся гидравлические испытания тепловых сетей — проверка на плотность и прочность. Это необходимо для своевременного выявления и устранения дефектов перед следующим зимним сезоном», — написал он.

Всего будет проверено примерно 1,7 тыс. км теплосетей, подготовлено более 400 тепловых пунктов, проведен ремонт на четырех ТЭЦ, водогрейных и малых котельных по всему городу. Предстоит подготовить к зиме почти 700 социальных объектов: детсады, школы, больницы, более 200 зданий учебных заведений: вузов, колледжей, лицеев и около 6 тыс. многоквартирных домов.

