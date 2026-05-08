Количество невыездных должников в Прикамье выросло на 15% по сравнению с прошлым годом

По данным на начало мая 2026 года, судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы РФ 420 тыс. жителей Пермского края, имеющих неоплаченные долги. По сравнению с прошлым годом количество невыездных должников увеличилось на 15%. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю,

применение такой меры позволило взыскать долги на общую сумму более 820 млн руб.

В ведомстве также напомнили, что жители региона могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд за границу. Также гражданам стоит принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ действуют до полного исполнения наложенных судом обязательств.