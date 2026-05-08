Концерт в честь Дня Победы проведут на вокзале Нижнего Новгорода

Горьковская железная дорога подготовила концертную программу в честь Дня Победы на крупных вокзалах магистрали, в том числе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
С 10:00 до 11:00 9 мая артисты исполнят песни военных лет. На Московском вокзале выступит ансамбль народной песни «Любава». Вход на мероприятия свободный для всех желающих.
Напомним, что сегодня Нижний Новгород прибудет мемориальный состав «Поезд Победы».
Ранее мы писали, что световое шоу покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля 9 мая. Меппинг можно будет увидеть с 20:00 до 02:00.
