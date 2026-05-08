Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Согласовано строительство двух туристических комплексов на Гребном канале

Нижегородский земельный совет согласовал заявки на участки на Гребном канале.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский земельный совет согласовал заявки на участки двух туристических комплексов на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на внеочередном заседании, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, было одобрено строительство туристического комплекса «Волжский ритм». В него намерены вложить 80 млн рублей. Комплекс представляет собой двухэтажное здание со СПА-комплексом и спортивным залом. Заявитель выступило ООО «ФК ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ».

Также было получено одобрение на возведение круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга в районе набережной Гребного канала. В этот проект инвестируют 500 млн рублей, а инвестором выступит компания «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит 580 млн рублей. Благодаря этим комплекса появится 49 рабочих мест.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена».