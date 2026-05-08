Согласовано строительство двух туристических комплексов на Гребном канале

Нижегородский земельный совет согласовал заявки на участки двух туристических комплексов на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на внеочередном заседании, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Так, было одобрено строительство туристического комплекса «Волжский ритм». В него намерены вложить 80 млн рублей. Комплекс представляет собой двухэтажное здание со СПА-комплексом и спортивным залом. Заявитель выступило ООО «ФК ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИ».
Также было получено одобрение на возведение круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга в районе набережной Гребного канала. В этот проект инвестируют 500 млн рублей, а инвестором выступит компания «КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит 580 млн рублей. Благодаря этим комплекса появится 49 рабочих мест.
