Аэропорт Красноярск предупредил о возможных изменениях в расписании

8 мая аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний. Причина — попадания беспилотника в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, которое отвечает за управление воздушным движением на юге России.
«В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России авиакомпании корректируют расписание рейсов», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Следить за информацией о времени прилетов можно на сайте аэропорта, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.
По информации Минтранса России, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, а также Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты.
Аэропорт Красноярск продолжает работу в штатном режиме.