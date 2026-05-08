Жителям Хабаровского края запретили разводить костры

В Бикинском округе Хабаровского края зафиксирован 4 й класс пожарной опасности. Согласно данным Дальневосточного УГМС, это связано с сухой и ветреной погодой, а также ростом температуры воздуха. Риск ландшафтных пожаров и возгораний сухой травы значительно возрос. В других районах края действуют 2−3 й классы пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гражданам необходимо соблюдать особый противопожарный режим при отдыхе на природе, сборе дикоросов, рыбалке, охоте и на дачных участках. Разведение открытого огня и огневые работы, сжигание мусора и сухой растительности, использование мангалов и уличных печей запрещены. Опасно оставлять легковоспламеняющиеся вещества и стекло на открытой местности.
Владельцам дачных и частных участков рекомендуется очистить территории от горючего мусора и сухой травы, иметь запас воды, песка и средств пожаротушения. Предприятиям, садовым товариществам и органам местного самоуправления нужно убирать сухую растительность и косить траву, следить за состоянием минерализованных полос, обеспечивать доступ к пожарным водоёмам и проверять работоспособность систем оповещения.
Нарушение правил пожарной безопасности влечёт административную ответственность: штрафы до 20 000 рублей для граждан, до 60 000 рублей — для должностных лиц, до 800 000 рублей — для организаций. Возможна уголовная ответственность за уничтожение имущества или лесных насаждений. При пожаре звоните «101» или «112».
