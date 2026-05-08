В Новосибирской области прошли конкурсы по безопасности дорожного движения

Региональный конкурс-фестиваль «Зеленая волна» и конкурс среди дошкольных учреждений «Семья за детство без опасности» состоялись в Новосибирской области. Мероприятия были направлены на формирование транспортной культуры и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, эта работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В этом году на фестиваль «Зеленая волна», который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», поступили заявки от 4,3 тысячи школьников в трех номинациях: «Моя семья соблюдает ПДД», «Безопасность на дороге — мой стиль жизни!», «Служба ваша всем нужна, жизни бережет она!», последняя посвящена 90-летию Госавтоинспекции. Основная цель мероприятия — повысить безопасность всех участников дорожного движения.
«Когда мы говорим о безопасности на дорогах, часто речь идет о сухих цифрах и строгих правилах. Но сегодня мы видим живой пример того, как из важного и серьезного дела можно сделать настоящий праздник добра и знаний. Фестиваль “Зеленая волна” — это не просто конкурс, а масштабный социальный проект, который помогает воспитывать ответственных участников дорожного движения с детства. Благодаря таким инициативам мы делаем дороги Новосибирской области безопаснее», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.
Конкурс «Семья за детство без опасности» объединил 2,2 тысячи участников. Семьи и педагоги представили творческие работы в номинациях: «Маленький пассажир — большая ответственность!», «Выступление агитбригады», «Безопасность ребенка — забота семьи!». Дети и взрослые готовили агитационные листовки по безопасности дорожного движения, записывали творческие визитки, разрабатывали методические материалы. Лучшие встретились в финале, который состоялся 20 апреля в ДК им. Октябрьской революции. За призовые места боролись около 200 человек — дети, родители и педагоги из Чистоозерного, Сузунского, Венгеровского и других районов области. По итогам конкурса главный приз фестиваля получил отряд «БИ-12» города Бердска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.